В Казани прошла проверка системы оповещения

Сегодня в Казани провели дополнительную проверку городской системы оповещения. Жители могли услышать звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и сирену.

Проверка длилась с 10:40 до 10:43. Ее цель — проверить готовность системы к возможным чрезвычайным ситуациям.

Предыдущая проверка прошла 2 октября, и тогда многие пользователи соцсетей отметили, что не слышали звуковых сигналов и сирен. В пресс-службе МЧС Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что в течение двух недель соберут информацию о результатах проверки в разных районах республики, после чего будет дана оценка работы системы.

Анар Зейналов