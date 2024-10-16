В Татарстане в 2,5 раза сократится число разрешений на временное проживание мигрантов

Правительство России утвердило квоту на 2025 год на временное проживание мигрантов на территории страны. Татарстану число разрешений сократили в 2,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Два года назад Татарстану могли выдать 500 разрешений на временное проживание иностранцев. В 2024 году республика имеет 250 таких разрешений. В 2025 году квота Татарстана сократится до 100. Такие же изменения ожидают и Башкирию.

Всего на следующий год запланировано выдать 5,5 тыс. разрешений на временное проживание. В 2024 году квота составляла около 10,6 тыс. разрешений, в 2023 году — 13,5 тыс. разрешений.

Наибольшее число разрешений в 2025 году получат Москва (1 тыс.) и Московская область (350).

Квоту определяют на основе поступающих от регионов России предложений. Их готовят по итогам анализа миграционной ситуации и экономического положения в субъекте страны.

Диана Соловьёва