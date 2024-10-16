В Казани открыли отреставрированную Белую мечеть

Сегодня в Казани после комплексной реставрации состоялось открытие Белой мечети («Ак мэчет»). На церемонии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр города Ильсур Метшин и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Прямую трансляцию открытия провел комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В ходе церемонии Рустаму Минниханову была представлена презентация завершенных работ, после чего он вместе с Камилем хазратом и Метшиным совершил тахият аль-масджид — молитву приветствия, проводимую после входа в мечеть.

Реставрация Белой мечети обошлась в 300 млн руб. В ходе работ были демонтированы советские пристройки, усилены фундамент и грунт, а также выполнена гидрофобизация цоколя и стен. Внутренние перекрытия и лестницы восстановлены, а интерьер укомплектован мебелью.

Анар Зейналов