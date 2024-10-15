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Главные новости за 15 октября. Сочи

В Сочи к предстоящему отопительному сезону готовы все 1,7 тыс. многоквартирных домов и 207 социальных объектов. Завершены работы по промывке и опрессовке систем отопления.

Авиакомпания «Аэрофлот» рассмотрит возможность увеличения количества международных рейсов из и в аэропорт Сочи для развития въездного туризма. В частности, использование российского самолета Superjet 100 могло бы позволить летать из Сочи в несколько стран, расположенных недалеко от России.

Концертный центр площадью 50 тыс. кв. м откроют на федеральной территории Сириус летом следующего года. В центре разместятся концертные залы, пространство для выставок скульптур, детская арт-мастерская, литературная гостиная, музей цифрового искусства.

С мая по сентябрь 2024 года аэропорт Сочи обслужил 7,9 млн пассажиров. За пять месяцев авиакомпании выполнили 24,5 тыс. рейсов, из которых 20,5 тыс. приходятся на внутренние маршруты, 4 тыс. — на международные.

В Сочи с 18 по 20 октября пройдет первый Кубанский конгресс хирургов «Инновационные технологии в хирургии». Мероприятие состоится на базе гостиницы «Жемчужина».

В Сочи около 50% жителей готовы платить за прием у частного врача не более 3 тыс. руб. Каждый шестой готов платить до 1 тыс. руб. По этой причине, хотя большинство жителей региона оценивает качество частной медицины выше государственной, лечиться они предпочитают преимущественно по ОМС.

В аэропорту Сочи построят первый в России цифровой биометрический терминал. Соответствующее соглашение заключили холдинг «Аэродинамика» в лице гендиректора Алексея Старостина и компания Mile on air в лице гендиректора Алексея Федорова.

В Краснодаре вынесли приговор участникам преступной группы, незаконно отбиравшим имущество граждан. Четверо фигурантов обманули сочинца и краснодарца, а также пытались отобрать квартиру у еще одной потерпевшей.

В третьем квартале 2024 года игорную зону «Красная Поляна» посетили почти 255 тыс. человек. За последние два года количество посетителей выросло почти на 28%.

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Экс-мэра оставили под арестом. Защита намерена обжаловать решение.

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