Большинство сочинцев предпочитают лечиться по ОМС

В Сочи около 50% жителей готовы платить за прием у частного врача не более 3 тыс. руб. Каждый шестой готов платить до 1 тыс. руб. По этой причине, хотя большинство жителей региона оценивает качество частной медицины выше государственной, лечиться они предпочитают преимущественно по ОМС, говорится в исследовании, подготовленном группой «Ренессанс страхование» для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Большинство респондентов заявили, что качество частной медицины сопоставимо с государственной либо в той или иной степени выше. Положительно о коммерческой медицине отзываются, в частности, 57% жителей Краснодарского края и 55% жителей Сочи. Больше всего «частникам» доверяют жители Воронежской области (61%), Москвы (58%), Башкортостана (58%).

Качество бесплатной медицины считает более высоким лишь каждый седьмой россиянин (13%). В Сочи таким образом ответили 24% опрошенных.

Преимущественно в государственные клиники обращаются 59% жителей Кубани и 61% сочинцев. Выше всего показатель среди жителей Волгоградской области (69%) и Москвы (60%).

В основном россияне не обращаются в частные клиники из-за высокой стоимости услуг. До 3 тыс. руб. готовы платить за прием 42% респондентов, почти четверть — не больше 1 тыс., пятая часть — от 3 до 5 тыс. Среди сочинцев от 1 до 3 тыс. руб. за прием готовы платить 49% опрошенных.

В небольшие суммы (до 1 тыс. руб.) прием у частного врача оценивали преимущественно респонденты из Челябинской области (24%), Волгоградской области (23%), Нижегородской области (23%), Татарстана (22%), Самарской области (21%). Среди сочинцев это 17% (среди жителей Краснодарского края — 20%).

Вячеслав Рыжков