Первый в стране цифровой биометрический терминал появится в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи построят первый в России цифровой биометрический терминал. Соответствующее соглашение заключили холдинг «Аэродинамика» в лице гендиректора Алексея Старостина и компания Mile on air в лице гендиректора Алексея Федорова, сообщает пресс-служба «Аэродинамики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стороны планируют реализовать на базе аэропорта Сочи первый в России цифровой биометрический терминал. Предварительно стороны договорились использовать для данного проекта историческое здание ВИП-терминала аэропорта. Оно имеет удобное расположение и будет полностью предоставлено для создания терминала, уточнили в пресс-службе.

Концепция терминала предусматривает прохождение всех предполетных формальностей с использованием биометрии. Mile on air реализовала похожий проект с доступом пассажиров по биометрии в бизнес-залах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока.

В «Аэродинамике» отметили, что заинтересованы в использовании современных технологий в аэропортах группы. В холдинге рассчитывают, что реализация проекта даст возможность максимально упростить обслуживание пассажиров в аэропорту.

Проект реализуют в рамках двух этапов: обустройство терминала, согласование технических параметров применения биометрии. Работу начнут уже в этом году.

Вячеслав Рыжков