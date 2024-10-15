Первый Кубанский конгресс хирургов пройдет в Сочи

В Сочи с 18 по 20 октября пройдет первый Кубанский конгресс хирургов «Инновационные технологии в хирургии». Мероприятие состоится на базе гостиницы «Жемчужина», сказано на сайте конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одной из главных тем мероприятия станет обсуждение новых навыков, которыми должны владеть «гражданские» хирурги в условиях военного времени. Организаторы отмечают, что характер повреждений в условиях современного военного конфликта не похож на характер повреждений ни в одном из военных конфликтов прошлых лет, а знания и навыки военных хирургов существенно меняются.

Обсуждаться на конгрессе будут также эндоскопия, гибридные операции, трансплантология и другие медицинские темы. Всего в списке более 10 основных направлений, которым уделят время в ходе мероприятия.

Организаторами мероприятия выступили Российское общество хирургов имени Савельева, Научно-исследовательский Институт — ККБ №1 (Краснодар), Московский многопрофильный научно-клинический центр Боткина и Национальный медицинский исследовательский центр хирургии Вишневского.

Вячеслав Рыжков