Концертный центр с музеями и литературной гостиной откроют в Сириусе в 2025 году

Концертный центр площадью 50 тыс. кв. м откроют на федеральной территории Сириус летом следующего года. В центре разместятся концертные залы, пространство для выставок скульптур, детская арт-мастерская, литературная гостиная, музей цифрового искусства, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Строительство концертного центра началось в 2020 году. Внешне здание напоминает горный массив, на фоне которого оно и возводится. Его фасад выполнен в нестандартной геометрии, поэтому по периметру всего объекта его облик не повторяется.

Сроки его ввода в эксплуатацию несколько раз сдвигались. Как пояснили в пресс-службе федеральной территории, это связано со сложностью самого проекта: из-за нестандартной формы здания, технических решений и высоких требований к акустике строителям приходится с ювелирной точностью вести отделочные работы.

Центральный зал будет рассчитан на 1,2 тыс. мест. Его главная особенность — это оркестровая раковина, которая сможет перемещаться по залу и перестраивать пространство под разные форматы выступлений, например, от оперы к оркестровому концерту, не теряя качество звука. Акустика помещения выполняется под руководством известного специалиста Ясухисы Тайоты. Он же проектировал акустику более 90 залов по всему миру, в том числе концертный зал Мариинского театра. Всего здание включает в себя 11 этажей, все они будут задействованы в работе центра.

«Мы намерены открыть наш новый Концертный центр "Сириус" следующим летом и до конца 2025 года представить на новой локации топовые фестивали и проекты, среди которых Большой летний музыкальный фестиваль, "Дни танца", "Дни оперы". Все концерты полюбившихся проектов станут более зрелищными, объемными, обретут новые краски благодаря высокому техническому потенциалу центра»,— рассказал «Ъ-Сочи» художественный руководитель Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.

Помимо двух залов внутри концертного комплекса — главного и камерного — планируется создание открытой сцены. Она будет прилегать к основному зданию и позволит проводить музыкальные вечера под открытым небом.

«Образуя комплекс из трех современно оснащенных площадок, концертный центр станет универсальной фестивальной площадкой России и будет развиваться как передовой многофункциональный культурный центр мирового значения»,— добавили в пресс-службе Сириуса.

Александра Каверина