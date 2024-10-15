Суд вынес приговор членам ОПГ, отобравшим у сочинца жилье

В Краснодаре вынесли приговор участникам преступной группы, незаконно отбиравшим имущество граждан. Четверо фигурантов обманули сочинца и краснодарца, а также пытались отобрать квартиру у еще одной потерпевшей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что один из фигурантов в 2020 году придумал преступную схему, к реализации которой привлек троих своих знакомых. Подсудимые знакомились с социально неблагополучными людьми и обманным путем присваивали их имущество. Для этого потерпевших звали в съемные квартиры, где постоянно поили алкоголем, а затем инсценировали поножовщину. После этого фигуранты требовали деньги за якобы передачу взяток сотрудникам правоохранительных органов и компенсацию «пострадавшему».

Потерпевшие в счет долга передавали подсудимым права на свое имущество. Краснодарец потерял квартиру и гараж более чем за 2,9 млн руб. Еще один потерпевший — сочинец — лишился квартиры и отдал фигурантам 3,3 млн руб. По такой же схеме подсудимые должны были присвоить имущество еще одной потерпевшей, но женщина все же смогла обратиться в полицию.

По ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) подсудимых признали невиновными. Одного из фигурантов также признали невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) в связи с непричастностью.

По остальным статьям предъявленного обвинения подсудимые признаны виновными. Двоих осудили на 4 года и 7 месяцев колонии общего режима, еще одного — на 5 лет. Последнего фигуранта осудили на 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, но отпустили с учетом времени, проведенного под стражей.

Вячеслав Рыжков