Посещаемость игорной зоны «Красная Поляна» выросла на 28% за два года

В третьем квартале 2024 года игорную зону «Красная Поляна» посетили почти 255 тыс. человек. За последние два года количество посетителей выросло почти на 28%, сообщает пресс-служба Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

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В целом с 1 июля по 30 сентября игорные зоны России посетили 472,8 тыс. человек, что на 18% больше, чем годом ранее. «Красную Поляну» в третьем квартале 2023 года посетили 230,2 тыс. человек, а в 2022 – 199,4 тыс.

Казино Tigre de Cristal «Приморье» в третьем квартале 2024 года приняло 97,3 тыс. человек. Игорную зону «Сибирская монета» посетили почти 26,2 тыс. человек, а казино SOBRANIE, «Янтарная» – 94,4 тыс. гостей.

Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов отметил, что игорные зоны продолжают укреплять свои позиции в качестве лидеров событийного туризма в своих регионах. По словам спикера, каждый развлекательный кластер предлагает уникальные услуги, что позволяет привлечь разные аудитории и выделиться на туристической карте страны. Отметил господин Анфиногенов, в частности, развитие делового туризма в «Красной Поляне».

Вячеслав Рыжков