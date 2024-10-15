Суд в Москве оставил бывшего главу Сочи под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Экс-мэра оставили под арестом, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения»,— говорится в пресс-релизе.

Алексея Копайгородского обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Пост главы Сочи он покинул в мае 2024 года, после чего отправился на СВО. В конце сентября его задержали и доставили в Москву. Суд арестовал господина Копайгородского до 18 ноября. Защита пыталась обжаловать решение, однако 15 октября суд принял решение оставить экс-мэра под стражей.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в деле о растрате в особо крупном размере, возбужденном в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, фигурируют его учитель, врач, юрист и супруга. Суд арестовал счета бывшего главы Сочи, его родственников и аффилированных с ним лиц.

Вячеслав Рыжков