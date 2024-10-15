За пять месяцев аэропорт Сочи обслужил 7,9 млн пассажиров

С мая по сентябрь 2024 года аэропорт Сочи обслужил 7,9 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропортового холдинга «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

За пять месяцев авиакомпании выполнили 24,5 тыс. рейсов, из которых 20,5 тыс. приходятся на внутренние маршруты, 4 тыс. — на международные. Пассажиры могли выбрать из 85 направлений, среди которых 62 — внутренние и 23 — международные.

Наиболее популярными внутренними маршрутами стали рейсы в Москву (2,4 млн пассажиров), Санкт-Петербург (657 тыс. человек) и Екатеринбург (483 тыс. пассажиров), которые вместе обслужили более 3 млн пассажиров. В международном сегменте лидируют направления в Турцию, включая Анталью и Стамбул, а также рейсы в Ташкент и Тель-Авив.

Летний сезон также ознаменовался увеличением числа международных рейсов благодаря новым авиаперевозчикам, таким как Gulf Air и Red Wings. Авиакомпания flydubai возобновила рейсы в Дубай. Red Wings запустил полеты в Батуми. Самолеты будут отправляться с частотой четыре рейса в неделю.

«Ъ-Сочи» писал, что «Аэрофлот» может увеличить количество международных рейсов в Сочи. Такую возможность рассматривают для развития выездного туризма.

Мария Удовик