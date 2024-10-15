Защита экс-мэра Сочи намерена вновь обжаловать решение суда об аресте

Защита бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского считает решение суда о заключении экс-мэра под стражу незаконным. Адвокаты планируют вновь обжаловать арест, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на защитника господина Копайгородского Павла Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба города-курорта Сочи Фото: пресс-служба города-курорта Сочи

«Суд не принял во внимание представленные доводы и не оценил указанные факты. Мы считаем решение суда незаконным и намерены обжаловать его дальше. В том числе планируем доказать статус Алексея Копайгородского в качестве военнослужащего добровольческого формирования Минобороны РФ», – заявил господин Зайцев.

Суд в Москве 15 октября рассмотрел апелляцию защиты на арест бывшего главы курорта. Решение оставили без изменений. Господин Копайгородский пробудет под стражей как минимум до 18 ноября.

Бывшего главу Сочи обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что экс-мэр причастен к хищению земельных участков на сумму 3,7 млн руб. В деле недавно появились новые фигуранты.

Вячеслав Рыжков