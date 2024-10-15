«Аэрофлот» может увеличить количество международных рейсов в Сочи

Авиакомпания «Аэрофлот» рассмотрит возможность увеличения количества международных рейсов из и в аэропорт Сочи для развития въездного туризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента управления сетью и доходами компании Ивана Батанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Батанов отметил, что потенциал Сочи используется не полностью. Чтобы достичь максимума, необходимо создать условия для развития спроса на путешествия в Сочи из-за рубежа.

«Необходимо выполнение некоторых условий — это, соответственно, разработка продуктового пакета, его дистрибуция за границей благодаря возможностям местного туроператора, внимание со стороны конечного потребителя»,— объяснил спикер.

В частности, по словам господина Батанова, использование российского самолета Superjet 100 могло бы позволить летать из Сочи в несколько стран, расположенных недалеко от России. Таким образом авиакомпания могла бы захватить новые регионы и рассмотреть возможность увеличения количества маршрутов.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что с 7 ноября из Сочи впервые начнут выполнять прямые полеты в Шри-Ланку. Boeing 767-300 авиакомпании AZUR air раз в 10 дней будет курсировать между Сочи и Коломбо. Самолет вмещает до 336 пассажиров.

Вячеслав Рыжков