К отопительному сезону в Сочи готовы 1,7 тысячи домов и 207 соцобъектов

В Сочи к предстоящему отопительному сезону готовы все 1,7 тыс. многоквартирных домов и 207 социальных объектов. Завершены работы по промывке и опрессовке систем отопления, сообщает пресс-служба городской администрации.

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О ходе подготовки к холодам глава Сочи Андрей Прошунин доложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Совещание прошло в Краснодаре. Сейчас продолжаются совместные проверки с участием представителей Ростехнадзора по оценке готовности систем и объектов ЖКХ, уточнили в мэрии Сочи.

Специалисты обследуют и модернизируют объекты и сети водо-, газо- и электроснабжения. Энергетики компании «Россети Кубань» провели техническое освидетельствование систем и оборудования около 1 тыс. зданий и сооружений, отремонтировали около 220 км ЛЭП и заменили более 840 опор.

В Сочи на всех предприятиях комплекса ЖКХ подготовили источники резервного энергоснабжения. Также сформирован необходимый запас топлива.

В Краснодаре к отопительному сезону готовы более 7,6 тыс. домов. В краевой столице работают 277 котельных. Отопление в городе включат, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет опускаться ниже +8 градусов.

Вячеслав Рыжков