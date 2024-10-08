Главные новости за 8 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова обвинили в растрате при закупке паромов для Крыма.

Федоровский гидроузел в Краснодарском крае планируют достроить к концу 2027 года.

Мещанский районный суд Москвы арестовал денежные средства на счетах, принадлежащих супруге экс-главы Сочи Алексея Копайгородского — Янине Копайгородской.

С 15 октября в Армавире стоимость проезда на внутригородских автобусных маршрутах увеличится до 40 руб.

В Симферополе задержали всех участников драки и предполагаемых подозреваемых в убийстве крымского общественника и участника СВО Георгия Черного.

В Севастополе над акваторией в районе Северной стороны силы противовоздушной обороны сбили одну цель, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

После произошедшего пожара на нефтебазе в Феодосии в соцсетях начались украинские вбросы.

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара в одной из квартир взорвался газовый баллон. В результате повредились несколько квартир и три автомобиля.

По делу о вымогательстве активов в Краснодарском крае пять адвокатов получили от 8 до 13 лет тюрьмы.

В Краснодаре общественные обсуждения по проекту единого документа территориального планирования, который объединит генплан и правила землепользования и застройки, пройдут с 19 по 25 октября.

В Шепсинском сельском поселении ввели режим «Повышенная готовность» из-за разлива нефтепродуктов в Черном море. Большое масляное пятно обнаружили на участке Гизель-Дере — Южный.