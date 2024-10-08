Обсуждения по проекту нового генплана Краснодара пройдут с 19 по 25 октября

В Краснодаре общественные обсуждения по проекту единого документа территориального планирования, который объединит генплан и правила землепользования и застройки, пройдут с 19 по 25 октября. Соответствующее постановление администрации города опубликовано сегодня, 8 октября, на сайте мэрии. В пресс-службе администрации города подчеркнули, что документ уже размещен и доступен для ознакомления в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Через неделю после опубликования постановления материалы по документу разместят на официальном интернет-портале администрации и гордумы, а также в местах проведения экспозиций проекта. Всего по городу таких будет 35. Ознакомиться с документами можно будет в мэрии Краснодара (ул. Красная, 122), в департаменте архитектуры и градостроительства (ул. Коммунаров, 173), а также в зданиях внутригородских округов, домах культуры и библиотеках, других общественных пространствах в пригородных населенных пунктах.

Свои замечания и предложения к единому документу жители смогут направить с 19 по 25 октября на электронную почту, на официальном портале администрации и гордумы Краснодара в разделе «Голосования и общественные обсуждения». Также можно лично подать обращение в администрацию Краснодара, администрации внутригородских округов, департамент архитектуры и градостроительства. По результатам рассмотрения замечаний на сайте мэрии опубликуют заключение комиссии по землепользованию и застройке.

На экспозициях проекта единого документа разместят карты и пояснительные записки. Там будут работать специалисты департамента архитектуры, а также разработчики проекта документа, члены комиссии по землепользованию и застройке. График работы экспозиций опубликован на сайте мэрии.

Татьяна Ручкина