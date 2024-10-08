Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обсуждения по проекту нового генплана Краснодара пройдут с 19 по 25 октября

В Краснодаре общественные обсуждения по проекту единого документа территориального планирования, который объединит генплан и правила землепользования и застройки, пройдут с 19 по 25 октября. Соответствующее постановление администрации города опубликовано сегодня, 8 октября, на сайте мэрии. В пресс-службе администрации города подчеркнули, что документ уже размещен и доступен для ознакомления в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Через неделю после опубликования постановления материалы по документу разместят на официальном интернет-портале администрации и гордумы, а также в местах проведения экспозиций проекта. Всего по городу таких будет 35. Ознакомиться с документами можно будет в мэрии Краснодара (ул. Красная, 122), в департаменте архитектуры и градостроительства (ул. Коммунаров, 173), а также в зданиях внутригородских округов, домах культуры и библиотеках, других общественных пространствах в пригородных населенных пунктах.

Свои замечания и предложения к единому документу жители смогут направить с 19 по 25 октября на электронную почту, на официальном портале администрации и гордумы Краснодара в разделе «Голосования и общественные обсуждения». Также можно лично подать обращение в администрацию Краснодара, администрации внутригородских округов, департамент архитектуры и градостроительства. По результатам рассмотрения замечаний на сайте мэрии опубликуют заключение комиссии по землепользованию и застройке.

На экспозициях проекта единого документа разместят карты и пояснительные записки. Там будут работать специалисты департамента архитектуры, а также разработчики проекта документа, члены комиссии по землепользованию и застройке. График работы экспозиций опубликован на сайте мэрии.

Татьяна Ручкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...