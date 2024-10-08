В Севастополе в районе Северной стороны силы ПВО сбили воздушную цель

В Севастополе над акваторией в районе Северной стороны силы противовоздушной обороны сбили одну цель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Информации о повреждениях гражданской инфраструктуры нет.

Ситуация находится на контроле оперативных служб, заверил губернатор.

Он напомнил, что при нахождении опасных предметов нужно сразу сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

В 15:48 в Севастополе губернатор объявил сигнал ракетной опасности «Баллистика». Транспорт в городе перестал работать. Жителей просили укрыться в безопасных местах. В 16:00 сигнал был отменен.

Татьяна Ручкина