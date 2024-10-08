Экс-замглавы МО Тимура Иванова обвинили в растрате при закупке паромов для Крыма

Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову предъявлены два новых обвинения в растрате. Первый эпизод связан с ущербом в размере 200 млн руб. при приобретении двух паромов для Керченской переправы, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, судна были приобретены в Греции в период с апреля по октябрь 2015 года. Покупка осуществлялась через зарегистрированную в Гонконге офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед» по поручению подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика». Деятельность компании курировал Тимур Иванов, занимавший на тот момент должность руководителя АО «Оборонстрой».

Второй эпизод обвинения связывают с хищением свыше 3 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» путем перевода средств на счета «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом сделок по купле-продаже валюты.

В рамках дела о хищениях в «Интеркоммерце» обвиняемыми также стали заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, который был заочно арестован в 2017 году. Также фигурантами дела стали гендиректор компании «Туринвест сервисиз лимитед» гражданин Германии Феликс Нойберг и глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

Тимур Иванов не признает своей вины. Защита экс-чиновника указывает на недостаточность времени для анализа материалов дела, поскольку обвинение было предъявлено 2 октября, а уже спустя 2,5 рабочих дня следственные действия по нему завершены.

Ранее господину Иванову инкриминировали получение взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Нурий Бзасежев