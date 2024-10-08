На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в море

В Шепсинском сельском поселении ввели режим «Повышенная готовность» из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко. Большое масляное пятно обнаружили на участке Гизель-Дере — Южный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

«Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты. Однако источник выявить не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы его найти. На участке ввели ограничение на посещение береговой линии»,— написал господин Бойко. Он назвал ситуацию серьезной, отметив, что делается «все возможное, чтобы ликвидировать пятно и найти виновных в произошедшем».

Площадь загрязнений на берегу составляет 700 кв. м. Сейчас специалисты чистят берег. В акватории моря убрать пятно пока невозможно из-за погодных условий. При этом в воде объем загрязнений, по словам главы района, значительно больше, чем на берегу.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту обнаружения нефтепродуктов. Также организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. По итогам рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Татьяна Ручкина