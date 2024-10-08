В Армавире с 15 октября увеличат стоимость проезда в городском транспорте

С 15 октября в Армавире стоимость проезда на внутригородских автобусных маршрутах увеличится до 40 руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также мэрия предупредила о подорожании проезда на троллейбусных маршрутах в начале ноября. Последнее повышение тарифов произошло в августе 2023 года, когда стоимость поездки увеличили с 30 до 33 руб.

Ранее Союз транспортников Кубани опроверг информацию о значительном повышении цен в краснодарских маршрутках до 55 руб., уточнив, что подорожание коснется только одного маршрута и составит 50 руб.

Нурий Бзасежев