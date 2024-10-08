В Краснодаре из-за взрыва газового баллона повреждены квартиры и машины

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей в одной из квартир взорвался газовый баллон. В результате повредились несколько квартир и три автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю

Сообщение о происшествии на улице писателя Знаменского поступило в полицию Краснодара в 15:35. Газовый баллон взорвался в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже. В результате происшествия повреждены окна и входная дверь квартиры, где произошел инцидент, а также окно квартиры в соседней многоэтажке и три припаркованных во дворе автомобиля.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал. На месте инцидента работает полиция и экстренные службы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина