В Краснодаре из-за взрыва газового баллона повреждены квартиры и машины
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей в одной из квартир взорвался газовый баллон. В результате повредились несколько квартир и три автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: скриншот из видео в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю
Сообщение о происшествии на улице писателя Знаменского поступило в полицию Краснодара в 15:35. Газовый баллон взорвался в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже. В результате происшествия повреждены окна и входная дверь квартиры, где произошел инцидент, а также окно квартиры в соседней многоэтажке и три припаркованных во дворе автомобиля.
По предварительным данным, из людей никто не пострадал. На месте инцидента работает полиция и экстренные службы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.