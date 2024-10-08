Федоровский гидроузел на Кубани планируют достроить к концу 2027 года

ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"» заключило контракт с АО «ЧиркейГЭСстрой» (входит в «Русгидро») на реконструкцию Федоровского гидроузла в Краснодарском крае. Согласно документу, завершить строительство планируется до 30 декабря 2027 года, сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на «Кубаньмелиоводхоз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарские известия Фото: Краснодарские известия

Проект реализуют в рамках федеральной госпрограммы эффективного вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот, на что уже выделено 9,5 млрд руб. Сейчас подрядчик занимается лесосводкой, включая вырубку краснокнижных деревьев. Также специалисты приступили к подготовке котлована под основное сооружение.

Авария на Федоровском гидроузле произошла в апреле 2022 года, в результате чего частично обрушились несущие конструкции, что привело к снижению уровня воды на орошаемых полях региона. Для восстановления мелиоративной сети была возведена временная дамба, позволившая вернуть в оборот часть посевных площадей.

Нурий Бзасежев