В Крыму задержали подозреваемых в убийстве ветерана спецоперации Георгия Черного

В Симферополе задержали всех участников драки и предполагаемых подозреваемых в убийстве крымского общественника и участника СВО Георгия Черного. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С задержанными проводят следственные действия. Источник уточнил, что также решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Георгию Черному было 35 лет. Его избили в конце сентября в симферопольском парке имени Гагарина. Как рассказывали родственники общественника, нападавшие дождались приезда скорой помощи и патруля ППС, сказали им, что мужчина упал сам, и ушли. Пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и параорбитальной гематомой. Через неделю, 1 октября, участник СВО скончался в больнице, не приходя в сознание. Накануне происшествия его наградили медалью «За храбрость» II степени.

По факту драки было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Позже его переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Татьяна Ручкина