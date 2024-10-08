Суд арестовал счета супруги экс-главы Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы арестовал денежные средства на счетах, принадлежащих супруге экс-главы Сочи Алексея Копайгородского — Янине Копайгородской. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Решение об аресте средств принято по ходатайству следствия. Суд вынес постановление о запрете распоряжаться деньгами.

Утром 8 октября стало известно об аресте всего имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины Копайгородской. Как сообщила адвокат супруги Елизавета Меткина, данная мера затронула также личные вещи, приобретенные Яниной Копайгородской до брака. Среди арестованных предметов: бюсты святых страстотерпцев Николая II и Александры Федоровны, икона Николая II. Общий вменяемый ущерб бывшему градоначальнику составил 3,7 млн руб.

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В мае он покинул пост главы курорта, а в июле отправился добровольцем в зону СВО, где был задержан и доставлен в Москву.

25 сентября Мещанский районный суд избрал господину Копайгородскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 ноября. Также «Ъ-Кубань» писал, что бывшего градоначальника представили к государственной награде «За отвагу». Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения для бывшего мэра. В документе говорится, что экс-чиновник представлен к награде за проявленные боевые отличия.

Нурий Бзасежев