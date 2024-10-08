В Крыму начались вбросы по ситуации с ЧС в Феодосии

После произошедшего пожара на нефтебазе в Феодосии в соцсетях начались украинские вбросы. Об этом предупредил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Ссылаются на "кума в администрации", "дочерей мчсников", "брата в совмине" — это все ложь и технология. Подобное мы проходили много раз, начиная с четырнадцатого года»,— написал господин Крючков.

По его словам, «ситуация сложная, но полностью контролируемая». Советник главы Крыма попросил доверять только официальной информации.

Татьяна Ручкина