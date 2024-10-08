Главные новости за 8 октября. Сочи

Все имущество семьи бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского арестовали. Это задекларированное имущество супруги экс-мэра Янины Копайгородской и самого задержанного, которому вменяют хищение двух земельных участков.

В Центральном районе Сочи работы по уборке временно выполняют мобильные бригады. Власти курорта меняют недобросовестного подрядчика, который «игнорировал задачу». На время выбора нового подрядчика заключили прямой договор на уборку с другой коммунальной организацией.

В Сочи продолжается благоустройство набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. Готовность объекта сейчас составляет 75%. На реализацию проекта направили более 72,5 млн руб. из средств курортного сбора.

В Сочи после вмешательства прокуратуры прекратила работу автомойка. Она находилась в границах водоохранной зоны реки.

Новую платформу для хранения и анализа космических снимков разработала компания — резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус». Сервис позволит получать нужные данные за несколько минут.

В Сочи в первом полугодии 2024 года объем продаж книг на Ozon в денежном выражении вырос на 62% год к году. Особой популярностью у сочинцев пользовались нехудожественная и бизнес-литература.

На заседании Градостроительного совета в Сочи рассмотрели концепцию новогоднего оформления города. Схема размещения иллюминационных новогодних конструкций проходит этапы согласования.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в нарушении прав жильцов аварийного дома в Сочи. Речь идет о многоквартирном доме на улице Дорога на Большой Ахун.

После проверки, проведенной прокуратурой Центрального района Сочи, возбуждено уголовное дело по факту использования информации о персональных данных владельцев абонентских номеров.

В Россию из Абхазии начали ввозить первые коммерческие партии цитрусовых. Сотрудники пропускного пункта «Адлер» на границе провели таможенный контроль первых 25 тонн мандаринов.

Полицейские в Адлерском районе Сочи задержали приезжего, который устроил погром в продуктовом магазине. Инцидент произошел на улице Гоголя.