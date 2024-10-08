Прокуратура Сочи добилась закрытия автомойки в водоохранной зоне реки

В Сочи после вмешательства прокуратуры прекратила работу автомойка. Она находилась в границах водоохранной зоны реки, отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорный орган провел проверку и выяснил, что в границах водоохранной зоны реки Сочи вопреки требованиям Водного кодекса РФ осуществляется деятельность по мойке автомобилей. Прокуратура предъявила иск в Центральный районный суд курорта с требованием о признании деятельности незаконной, запрете ее осуществления.

Деятельность автомойки по решению суда приостановили. Ход и результаты рассмотрения искового заявления поставлены прокуратурой на контроль.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что, по настоянию сочинской прокуратуры, на курорте возбудили дело о попытке продажи персональных данных. Гражданин, используя служебный компьютер, неправомерно получил информацию о персональных данных владельцев абонентских номеров.

Вячеслав Рыжков