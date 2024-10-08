К середине декабря в Сочи завершат новогоднее оформление

На заседании Градостроительного совета в Сочи рассмотрели концепцию новогоднего оформления города. Схема размещения иллюминационных новогодних конструкций проходит этапы согласования, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Власти, чтобы сэкономить бюджетные деньги, решили для украшения применять те же световые конструкции, что и годом ранее. Основными рекомендованными цветами для праздничного оформления объектов выбрали золотой, красный и белый. Праздничным слоганом будет «Хорошая традиция — встречать Новый год в Сочи».

В мэрии уточнили, что концепцию скорректируют с учетом мнения экспертов. После окончательного согласования программу начнут реализовывать. К середине декабря планируют смонтировать все праздничные конструкции. В горах работы выполнят раньше.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в горах курорта отмечаются самые продолжительные новогодние бронирования. Большая часть таких резервов в крае (60%) приходится на Сочи, Адлер и Сириус, еще 20% — на отели горных курортов (Эстосадок и Красная Поляна).

Вячеслав Рыжков