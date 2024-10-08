В Сочи ищут нового подрядчика для уборки улиц

В Центральном районе Сочи работы по уборке временно выполняют мобильные бригады. Власти курорта меняют недобросовестного подрядчика, который «игнорировал задачу», –рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин. На время выбора нового подрядчика заключили прямой договор на уборку с другой коммунальной организацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сейчас идут конкурсные процедуры, предусмотренные законодательством. На рабочем совещании еще раз подчеркнул важность ответственного выбора. Играет роль не только количество сотрудников, но и их квалификация, обеспеченность инвентарем и спецтехникой. Только так будет необходимый результат. Контракт с победителем торгов планируется заключить в конце месяца», – рассказал господин Прошунин.

В конце сентября на курорте усилили контроль за работой подрядчиков по вывозу мусора. Андрей Прошунин тогда сообщал, что с действующими подрядчиками могут расторгнуть договоры. «Мусорная проблема» в Сочи возникла с середины сентября, когда горожане начали жаловаться на неубранные улицы и переполненные урны.

Вячеслав Рыжков