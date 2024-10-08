На ремонт набережной реки Псахе в Сочи выделили 72,5 млн рублей курортного сбора

В Сочи продолжается благоустройство набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. Готовность объекта сейчас составляет 75%, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Идем этапами, в том числе с участием инвесторов. Сейчас подрядчик работает в начале улицы Полтавской, соблюдая единую стилевую концепцию. Проект уже приобретает зримые очертания на местности»,— отметил господин Прошунин.

На реализацию проекта направили более 72,5 млн руб. из средств курортного сбора. Завершить все работы и сдать объект планируют к Дню народного единства — 4 ноября.

Мэр отметил также, что активисты местного ТОСа внесли ряд предложений на будущее. Андрей Прошунин поручил учесть их в планах дальнейшего развития микрорайона. Работы по благоустройству здесь продолжат.

Ранее власти Сочи обсудили концепцию новогоднего оформления города. Украшение улиц курорта планируют завершить к середине декабря.

Вячеслав Рыжков