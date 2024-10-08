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В Сочи возбудили дело о попытке продажи персональных данных

После проверки, проведенной прокуратурой Центрального района Сочи, возбуждено уголовное дело по факту использования информации о персональных данных владельцев абонентских номеров. Обращение подал гендиректор ПАО «ВымпелКом», рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, гражданин, используя служебный компьютер, неправомерно получил информацию о персональных данных владельцев абонентских номеров. Эти данные он планировал продать через мессенджер.

Надзорный орган направил материалы проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Фигуранту может грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования.

Ранее «Ъ-Сочи» писал о том, что на курорте осудят гендиректора коммерческой организации по обвинению в хищении 128 млн руб. Жертвами стали 32 человека.

Вячеслав Рыжков

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