В Сочи онлайн-продажи книг выросли на 62%

В Сочи в первом полугодии 2024 года объем продаж книг на Ozon в денежном выражении вырос на 62% год к году. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По данным аналитиков Ozon, собой популярностью у сочинцев пользовались нехудожественная и бизнес-литература. Самый динамичный рост в регионе показала категория «художественная литература» — плюс 85% в денежном выражении.

«Такое заметное повышение спроса на художественную литературу — это желание думающей части общества (а книги покупают именно такие люди, "готовые ответы" из медиа их не всегда устраивают) посмотреть на происходящие в мире процессы с разных точек зрения. Чтение — это роскошь духовно богатых людей. Даже если человек покупает книгу беллетристики, так называемое "легкое чтение", он понимает, что она написана не за один день, в книге спрессована достаточно объемная реальность»,— комментирует писатель, журналист и главный редактор литературного интернет-журнала «Молоко» Лидия Сычева.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за первые пять месяцев 2024 года продажи книг на Ozon в Краснодарском крае год к году в натуральном выражении увеличились на 46%. Эксперты объяснили это ростом популярности онлайн-продаж, а также влиянием индустрии маркетинга и рекламы на предпочтения покупателей.

Представители маркетплейса отметили, что в Сочи в первом полугодии текущего года также активно покупали книги для детей и родителей и учебную литературу. В топ-3 востребованных детских писателей вошли Елена Ульева, Роб Скоттон и Корней Чуковский. Эти же авторы были самыми популярными в 2023 году, уточнили в компании.

«Родители часто покупают своим детям те книги, которые любили в детстве. У многих пап и мам есть настороженность к новым именам, к неизвестным авторам. Поэтому Корней Чуковский — это, скорее всего, собственная "родовая память". У Елены Ульевой много книг, знакомящих детей с окружающим миром. Такая литература тоже всегда будет востребована. Лидерство Роба Скоттона — дань вестернизации нашего общества»,— говорит Лидия Сычева.

Писатель рекомендует включать в список для детского чтения «Русские народные сказки», «Сказки Пушкина», стихи о природе Сергея Есенина. «Это — основа, то, что делает маленького человека причастным к родной земле. Музыка русского стиха от наших поэтов-классиков — это воспитание художественного вкуса, фундамент формирования эстетики, личности. А из прикладных книжек хороши раскраски с четкой полоролевой ориентацией, допустим, цветы, наряды для кукол, игрушечная посуда у девочек; машинки, самолеты, корабли, инструменты — у мальчиков»,— считает Лидия Сычева.

Маргарита Синкевич