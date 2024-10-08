Арестовано все имущество семьи экс-главы Сочи Алексея Копайгородского

Все имущество семьи бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского арестовали. Это задекларированное имущество супруги экс-мэра Янины Копайгородской и самого задержанного, которому вменяют хищение двух земельных участков, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката жены господина Копайгородского Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Адвокат отметила, что фигуранту вменяют 3,7 млн руб. ущерба, однако следствие «изымает все подряд». Под арест попали и вещи, приобретенные супругой бывшего мэра еще до брака, утверждает госпожа Меткина.

«Так, при обыске были изъяты бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икона Николая II. Очевидно, что никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют. Все имущество семьи арестовано»,— заявила адвокат.

Как пишет ТАСС, сама жена задержанного для комментариев пока недоступна. Адвокат сообщила, что супруга Алексея Копайгородского находится в зоне проведения СВО.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Алексея Копайгородского, который до сих пор находится под стражей, представили к награде. Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило представил в суд ходатайство, в котором попросил выпустить бывшего главу Сочи из-под ареста.

Вячеслав Рыжков