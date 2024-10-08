Резидент «Сириуса» создал сервис для хранения и анализа космических снимков

Новую платформу для хранения и анализа космических снимков разработала компания-резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус». Сервис позволит получать нужные данные за несколько минут, рассказали в пресс-службе федеральной территории Сириус.

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Отмечается, что раньше на получение снимков компании тратили до двух месяцев – были сложности с заключением договоров и анализом кадров вручную. Новый сервис даст возможность точно и оперативно анализировать спутниковые снимки. Это, отмечают в Сириусе, будет полезно для отслеживания появления вредителей и болезней в сельском хозяйстве, предупреждения незаконной вырубки леса, распространения пожаров и наводнений, отслеживания экологического состояния регионов.

Новую платформа позволяет получить нужные снимки минуя этап заключения договора с компанией – владелицей спутников. Для этого достаточно будет зайти на платформу, указать необходимые параметры и получить данные. На это уйдет в среднем не более пяти минут, утверждают разработчики. Также в сервисе есть алгоритмы искусственного интеллекта для анализа снимков. Для каждой отрасли создали отдельную нейросеть. Также на платформе есть облачное хранилище данных.

Вячеслав Рыжков