Реставрация церкви Александра Невского, Эфиопия и Шри-Ланка на саммите БРИКС и новые троллейбусы

В Верхнеуслонском районе Татарстана планируют провести реставрацию церкви святого князя Александра Невского. Объект построили в конце XIX века, сейчас он находится в аварийном состоянии. Во время работы должны заменить поврежденные конструкции и сохранить оригинальные элементы архитектуры.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед будет участвовать в казанском саммите БРИКС. Участие подтвердили в российском посольстве в Аддис-Абебе.

До конца 2024 года в Казань поставят 39 троллейбусов из Минска. Сегодня в столицу Татарстана прибыли первые три новых транспортных средства. До саммита БРИКС поставят еще семь единиц транспорта.

Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет принять участие в саммите БРИКС. Вместо него в Казань приедет министр иностранных дел Али Сабри. Во время саммита страна планирует запросить возможность о вступлении в БРИКС.

В Казани оштрафовали ряд компаний за продажу алкоголя несовершеннолетним. Среди них организации «Мечта», «Параллель», «Карат» и «Арслан». Работники фирм должны выплатить штраф в размере 50 тыс. руб.

В Татарстане с начала года зафиксировали 25,3 тыс. кибермошенничеств, что почти на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев к уголовной ответственности привлекли более 1,2 тыс. человек. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков.

Председатель Следственного комитета РФ поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели беременной женщины в больнице Мензелинска. Супруг погибшей полагает, что смерть наступила в результате неправильно проведенной операции в медицинском учреждении.

До конца недели в Казани подготовят все 14 отремонтированных гостиниц к приему гостей саммита БРИКС. 10 отелей уже готовы, в номерах четырех гостиниц ведутся работы по оформлению. Гостей саммита примут в 52 отелях города.

В Казани начали консервировать 31 фонтан на зиму. Сегодня перестали работать фонтаны в парке «Салават Купере». Фонтанные объекты решили законсервировать из-за предстоящих изменений погоды.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что постройка мусоросжигательного завода в Казани позволит достигнуть «нулевого захоронения». Помимо казанского завода еще четыре мусоросжигательных предприятия строят в Московской области.

Диана Соловьёва