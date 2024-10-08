В Казани пять фирм оштрафованы за продажу алкоголя несовершеннолетним

Прокуратура Казани привлекла к ответственности должностных лиц пяти компаний, реализовавших алкогольную продукцию несовершеннолетним. В результате проверок им назначили штрафы на общую сумму 250 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что сотрудники ООО «Мечта», ООО «Параллель», ООО «Карат» и ООО «Арслан» нарушили закон о регулировании оборота алкогольной продукции, продав спиртное детям.

В связи с этим прокурор Московского района Казани возбудил пять административных дел против работников этих организаций. Правонарушители признаны виновными, и каждый из них получил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Сегодня в Госдуме предложили наказывать родителей за употребление алкоголя детьми.

Анар Зейналов