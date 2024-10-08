Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели беременной женщины в больнице города Мензелинск. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК РФ доложат о смерти беременной женщины в больнице Мензелинска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Главе СК РФ доложат о смерти беременной женщины в больнице Мензелинска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

К Александру Бастрыкину через его приемную «ВКонтакте» обратился житель Татарстана. Мужчина рассказал, что в декабре 2022 года его беременная жена скончалась в больнице Мензелинска. Житель Татарстана связывает неправильно проведенную операцию с гибелью супруги и плода.

Производство судебно-медицинской экспертизы до сих пор не завершили. Виновных не привлекли к ответственности. По данному факту расследуют уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК Татарстана Павлу Олейнику принять меры для завершения производства судебной экспертизы и расследования дела в кратчайшие сроки.

Диана Соловьёва