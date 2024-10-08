Президент Шри-Ланки не приедет на саммит БРИКС в Казани

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет приехать на казанский саммит БРИКС. Вместо него во встрече глав государств примет участие министр иностранных дел Али Сабри. Об этом сообщает ТАСС.

Во время саммита БРИКС в Казани Шри-Ланка планирует запросить возможность вступления в объединение.

Ранее посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян передал Ануру Кумару Диссанаяке приглашение на участие во встрече глав государств 22–24 октября.

На саммит БРИКС приедет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Диана Соловьёва