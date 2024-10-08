В Казани до конца года появятся 39 новых троллейбусов из Беларуси

В Казань из Минска прибыли первые три троллейбуса последнего поколения МАЗ-303Т22. Всего до конца года в город поступят 39 таких транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казань прибыли первые три новых троллейбуса из Минска Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казань прибыли первые три новых троллейбуса из Минска Фото: Пресс-служба мэрии Казани Следующая фотография 1 / 2 В Казань прибыли первые три новых троллейбуса из Минска Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казань прибыли первые три новых троллейбуса из Минска Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Троллейбусы были доставлены из столицы Беларуси на специальных автовозах. До саммита БРИКС в Казань прибудут еще семь единиц, а до конца года ожидается, что все 39 троллейбусов выйдут на маршруты. Закупка нового транспорта прошла при поддержке раиса республики Рустама Минниханова.

На данный момент троллейбусы находятся на базе МУП «Метроэлектротранс», где будут проходить обкатку и техническое обслуживание. Новые модели заменят старые троллейбусы 2013 года выпуска, которые уже устарели как морально, так и технически.

Как отмечают в пресс-службе, новые троллейбусы аналогичны тем, что были поставлены в Казань в прошлом году. Они были специально разработаны для столицы Татарстана на Минском автомобильном заводе. Салон нового транспорта оборудован кондиционерами, мягкими сиденьями, USB-разъемами и кнопками для информирования пассажиров с ограниченными возможностями. Также предусмотрены откидная аппарель и функция наклона. Освещение выполнено по LED-технологии, на дверях установлены звуковые и световые индикаторы.

В случае отключения электричества аварийная автономная система позволяет проехать еще 2 километра. Для обеспечения безопасности пассажиров также установлено устройство непрерывного контроля токов утечки.

Новые троллейбусы имеют низкий пол высотой 320 мм, что на 40 мм ниже, чем у предыдущих моделей. Это изменение позволило увеличить количество мест до 34, а общая пассажировместимость теперь составляет 90 человек. Длина троллейбуса — 12,4 метра, что обеспечивает плавность хода и хорошую маневренность.

Остекление новых троллейбусов увеличено на 30%, что расширяет обзор. Водителям созданы удобные условия с мягким мультирулем и основной системой управления. Также появилась возможность складывания токоприемников.

Кроме того, в этом году в Казани начнут курсировать 157 новых автобусов, 20 из которых уже вышли на маршруты. Новые газомоторные автобусы, вмещающие 96 человек, также оборудованы кондиционерами и имеют низкий расход топлива, что обеспечивает долгий срок службы.

Анар Зейналов