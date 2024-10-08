С начала 2024 года в Татарстане зарегистрировано более 25,3 тысячи кибермошенничеств

За девять месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировано более 25,3 тыс. кибермошенничеств, это на 44,8% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Данные озвучил замначальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану, подполковник полиции Рафаэль Мусаев на брифинге в Кабмине Татарстана.

Из 25,3 тыс. преступлений расследовано более 4 тыс. (в 2023 году —3,6 тыс.), 1,2 тыс. лиц было привлечено к уголовной ответственности.

По словам спикера, рост числа преступлений обусловлен ростом именно одного из видов преступлений — неправомерный доступ к персональной информации (ст. 272 УК РФ). Таких преступлений зарегистрировано более 7,6 тыс. (в 2023 году — 1,2 тыс), расследовано — 30 (в 2023 — 19).

Самыми частыми уловками остаются телефонные звонки — злоумышленники представляются сотрудниками «банков» и других организаций.

Спикер отметил, что большая часть преступлений совершается «кураторами», ведущими свою деятельность из других стран — именно это часто является существенным фактором, препятствующим расследованию и привлечению мошенника к ответственности. Мошенники, совершающие преступления на территории РФ, к ответственности успешно привлекаются.

Зарина Акбирова