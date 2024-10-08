В Казани на зиму законсервируют 31 фонтан

В Казани начали работы по консервации 31 фонтана на зиму. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства Казани.

Сегодня работники консервируют плавающий и сухой фонтаны в парке «Салават Купере». После этого начнут работу по консервации фонтанов в Дербышках, Юдино, сквере Белинского, парке Петрова, парке им. Тинчурина и т. д.

Решение о прекращении работы фонтанов приняли из-за будущих погодных изменений. Сообщается, что температура ниже 10 градусов небезопасна для оборудования фонтанных объектов. В рамках консервации все фонтаны помоют, высушат и продуют, чтобы в трубах не осталось воды, снимут механизмы и накроют чаши.

Дата открытия фонтанов в Казани будет зависеть от погодных условий. Обычно расконсервацию проводят в мае.

Диана Соловьёва