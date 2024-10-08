В Татарстане начнется восстановление церкви Александра Невского

В Верхнеуслонском районе Татарстана будет проведена реставрация аварийной церкви святого князя Александра Невского. Храм, построенный в 1892–1894 годах, находится в критическом состоянии. Это следует из документов, опубликованных на сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан.

Проект предусматривает сохранение оригинальных элементов архитектуры, замену поврежденных конструкций и восстановление утраченных деталей. Будут проведены работы по укреплению стен, установке временной крыши и реставрации декоративных элементов. Также планируется создать условия для доступа маломобильных граждан.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать проекты для реставрации трех зданий: бывшего Александровского приюта на улице Бутлерова, а также для территории бывшей швейной фабрики «Адонис» и Дома Михляева.

Анар Зейналов