Чемезов: запуск МСЗ в Казани поможет достичь «нулевого захоронения»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что запуск мусоросжигательного завода в Казани позволит достичь «нулевого захоронения». Заявление было озвучено в интервью «Российской газете».

Помимо завода в Казани еще четыре МСЗ строятся в Московской области. Глава Ростеха полагает, запуск этих заводов поможет на 50% сократить захоронения отходов в Московском регионе.

«Это первые заводы в нашей стране, которые соответствуют всем российским и международным экологическим требованиям»,— отметил господин Чемезов.

Также Сергей Чемезов рассказал, что сейчас «Ростех» в партнерстве с частными инвесторами работает над проектом по созданию легкового электромобиля. Серийное производство планируют запустить в середине следующего года.

«Очевидно, что двигатели внутреннего сгорания медленно, но неумолимо уходят в прошлое. Им на смену приходит более чистый для природной среды транспорт на электрической тяге»,— приводит издание цитату собеседника.

Зарина Акбирова