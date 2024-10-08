Премьер-министр Эфиопии приедет на саммит БРИКС в Казани

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед примет участие в казанском саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Аддис-Абебе.

«Эфиопская сторона подтвердила участие премьер-министра во встрече лидеров БРИКС»,— рассказали в посольстве.

В июне 2023 года Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС. Сейчас страна входит в состав объединения вместе с Россией, Бразилией, Индией, Китаем, ЮАР, Египтом, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией.

Вчера президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении отдельной встречи на полях саммита БРИКС.

Диана Соловьёва