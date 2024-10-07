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Коммерсантъ FM
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IT-специалистов оценят параллельно

В РФ множатся системы сертификации

Отраслевая ассоциация утвердила регламент системы, позволяющей подтверждать умение IT-специалистов работать с теми или иными программами и технологиями. Работа над системой вендорской сертификации идет параллельно с другой инициативой, которую создает Минцифры,— о подтверждении навыков в IT. Системы, по мнению экспертов, призваны подтверждать разные вещи и могут существовать одновременно. Некоторые, однако, считают, что без должного надзора они приведут к необоснованному росту стоимости IT-услуг.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входят VK, 1C, Softline и др.) утвердила регламент сертификации IT-специалистов, сообщил источник “Ъ” в профильном совете ассоциации и подтвердили в АПКИТ. Речь идет о работе вендорских центров сертификации, то есть работающих по аккредитации от того или иного разработчика ПО или поставщика технологий. Согласно регламенту, АПКИТ и ее структуры будут, в частности, подтверждать аккредитацию таких центров, оценивать содержание тестов, решать конфликты и т. д.

Регламент устанавливает ориентиры для тех участников рынка, которые стремятся выстроить независимую систему оценки компетенций кадров, сказала директор по инновациям «Академии Softline» (входит в профильный совет) Анна Водолазская: «Для того чтобы система сертификации полноценно заработала, нужно скоординировать работу вендоров, IT-компаний, крупных корпоративных игроков».

Инициатива АПКИТ разрабатывалась параллельно с другими российскими проектами, предназначенными для оценки умений IT-кадров. Так, Минцифры еще в прошлом году обсуждало создание системы подтверждения навыков на базе сервиса объявлений о работе hh.ru (см. “Ъ” от 26 октября 2023 года). Система может быть профинансирована в рамках нацпроекта «Экономика данных»: согласно предварительным документам, на ее создание заложено 630 млн руб. (см. “Ъ” от 18 сентября). В Минцифры уточнили “Ъ”, что его система подтверждения компетенций и вендорские центры сертификации АПКИТ — это разные проекты, а концепция первой «еще прорабатывается с учетом мнения представителей индустрии».

Председатель совета АПКИТ по развитию сертификации IT-специалистов Наталья Починок сообщила “Ъ”, что регламент предполагает «поэтапное внедрение сертификации», а во время переходного периода «не все структуры и механизмы будут сформированы и задействованы в полном объеме».

При этом она добавила, что совет планирует скоординироваться с профильным министерством, «чтобы выработать решение о возможности получения сертификата Минцифры о подтверждении IT-компетенций». Пока инициатива АПКИТ в Минцифры не поступала, добавили в министерстве.

После ухода из РФ иностранных вендоров и систем сертификации «на рынке образовалась определенная пустота», говорит вице-президент по консалтингу группы «Борлас» Дмитрий Кичко: «Специалисты не могут подтвердить свои навыки через сертификацию, из-за этого работодатели и заказчики не могут отбирать сотрудников по критерию наличия сертификатов». Конкуренцию в этой области он назвал полезной, так как она «заставляет сертифицирующие органы уделять особое внимание качеству проверки знаний».

В IT-компаниях растет спрос на сотрудников со знанием китайского и корейского

Системы Минцифры и АПКИТ способны сосуществовать, «одна касается теории и стандартов, другая — их реализации в конкретном решении», считает руководитель департамента интеграции Linx Cloud Дмитрий Щегольков. Разделение систем имеет смысл и из-за того, что «в вендорских продуктах очень много специфики, в то время как функциональные навыки IT-специалистов всегда были универсальными», добавил гендиректор и партнер «1С Про Консалтинг» Владимир Бибанов.

На российском рынке системы сертификации, как считает гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион, «должны подтверждаться регулятором в любом виде, иначе они будут только поводом увеличивать стоимость услуг сертифицированного специалиста».

Юрий Литвиненко

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