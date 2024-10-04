Главные новости за 4 октября. Сочи

По итогам сентября цены на вторичное жилье в Сочи выросли на 0,79% — до 286,2 тыс. руб. за 1 кв. м. По этому показателю курорт занял третье место в рейтинге крупных российских городов.

На сочинском курорте Красная Поляна зимние каникулы забронированы уже на 65%. Быстрее всего в стоп-листы уходят номера в отелях категории «пять звезд».

В Сочи местный житель убил двух человек и затем выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. СУ СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело.

На туристическом форуме FTT-2024 в Минеральных Водах подписали соглашение о строительстве нового отеля в Лазаревском районе Сочи под управлением Cosmos Hotel Group. Ожидается, что реализация проекта завершится к концу 2028 года.

В Сочи отели и гостиницы на новогодние праздники забронированы на 40%. Ближе к датам загрузка может достигнуть 90%.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств наезда электросамоката на ребенка в Сочи.

Сочинский курорт «Газпром Поляна» временно приостановил бронирование номеров в отелях. В пресс-службе курорта объяснили меру «техническими причинами». Сообщения о якобы взломе системы курорта хакерами в «Газпром Поляне» опровергли.

С января 2024 года в Сочи зарегистрировали 125 аварий с участием мототранспорта. Погибли шесть человек. Серьезные травмы получили 140 человек.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора требует с администрации Сочи 84 млн руб. за загрязнение Черного моря и реки Бзугу. Надзорный орган считает, что мэрия виновата в сбросе сточных вод из неисправных канализационных сетей в районе санаториев имени Фрунзе и «Золотой колос».

«Роза Хутор» в Сочи планирует открыть зимний сезон в последней декаде декабря 2024 года. Даты открытия зависят от погодных условий и наличия снега.