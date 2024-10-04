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Сочинец убил двух человек и выпал из окна

В Сочи местный житель убил двух человек и затем выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Сообщения об этом появилась в соцсетях. В полиции города «Ъ-Сочи» подтвердили информацию.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщается, инцидент произошел на улице Лесной. По словам очевидцев, предполагаемый преступник выпал из окна, но остался жив.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю на запрос «Ъ-Сочи» оперативно ответить не смогли. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

В конце сентября «Ъ-Сочи» писал, что местный житель убил своего знакомого топором. Следователи рассказывали, что фигурант нанес несколько ударов по голове спящей жертвы.

Мария Удовик

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