С начала года в Сочи произошло 125 аварий с мотоциклами

С января 2024 года в Сочи зарегистрировали 125 аварий с участием мототранспорта. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ДТП с мотоциклами погибли шесть человек. Серьезные травмы получили 140 человек.

Из общего числа происшествий 63 случая произошли по вине водителей мототранспорта. Из-за водителей двухколесного транспорта погибли три человека, пострадали 67.

«Ъ-Сочи» сообщал, что 1 октября на перекрестке Курортного проспекта и улицы Воровского водитель автомобиля марки Volkswagen не уступил дорогу мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге. Водитель двухколесного транспорта ехал со скоростью 140 км/ч.

Мария Удовик