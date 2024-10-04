В «Газпром Поляне» опровергли взлом системы управления

Сочинский курорт «Газпром Поляна» в ответ на запрос «Ъ-Сочи» опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что систему управления курорта взломали. Все системы «Газпром Поляны» функционируют в штатном режиме, отметили в пресс-службе курорта. Там уточнили, что в связи с техническими работами на сервере некоторые страницы могут отображаться некорректно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В официальном Telegram-канале курорта ранее сообщили, что временно приостановили бронирование номеров в отелях по техническим причинам. О возобновлении системы бронирования сообщат отдельно. До этого, 2 октября, в «Газпром Поляне» предупредили о мошенничествах с использованием поддельных аккаунтов, не связанных с курортом.

Telegram-канал «База» утверждает, что 28 сентября неизвестные якобы взломали систему управления курорта. В публикации сказано, что оказались заражены более 100 компьютеров. В «Газпром Поляне» это отрицают.

Вячеслав Рыжков